Буше: когда есть фаворит в серии, есть давление. «Авангард» пока на полпути к уверенности
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что омская команда будет прибавлять по ходу плей-офф. В первом матче серии с «Нефтехимиком» омичи одержали победу со счётом 4:2.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Белозёров (Жафяров, Митякин) – 04:48 (5x4) 1:1 Прохоркин (Якупов, Волков) – 09:25 (5x4) 2:1 Лажуа (Окулов, Потуральски) – 14:51 (5x4) 2:2 Хоружев (Сериков) – 43:13 (5x4) 3:2 Окулов (Гуляев, Маклауд) – 54:45 (5x5) 4:2 Фьоре (Маклауд) – 58:37 (en)
«Допускали некоторые ошибки, если их исправим, всё будет намного лучше. Мы проявляли чрезмерную осторожность в каком-то смысле, это не было нашим планом на игру. Этого было слишком много. Действуя против такого соперника, нужно очень грамотно обороняться. Понятно, когда есть фаворит в серии, есть и дополнительное давление, но в плей-офф нет турнирной таблицы, все на равных, необходимо действовать уверенно. И мы пока на полпути к этой уверенности», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
