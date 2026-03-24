Буше: когда есть фаворит в серии, есть давление. «Авангард» пока на полпути к уверенности

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что омская команда будет прибавлять по ходу плей-офф. В первом матче серии с «Нефтехимиком» омичи одержали победу со счётом 4:2.

«Допускали некоторые ошибки, если их исправим, всё будет намного лучше. Мы проявляли чрезмерную осторожность в каком-то смысле, это не было нашим планом на игру. Этого было слишком много. Действуя против такого соперника, нужно очень грамотно обороняться. Понятно, когда есть фаворит в серии, есть и дополнительное давление, но в плей-офф нет турнирной таблицы, все на равных, необходимо действовать уверенно. И мы пока на полпути к этой уверенности», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.