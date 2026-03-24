Якупов: игроки «Авангарда» готовились к борьбе. Где-то выпадали, но это уже наши проблемы
Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов назвал тяжёлым первый матч серии первого раунда 1/8 финала Кубка Гагарина с «Нефтехимиком» (4:2, 1-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Белозёров (Жафяров, Митякин) – 04:48 (5x4)     1:1 Прохоркин (Якупов, Волков) – 09:25 (5x4)     2:1 Лажуа (Окулов, Потуральски) – 14:51 (5x4)     2:2 Хоружев (Сериков) – 43:13 (5x4)     3:2 Окулов (Гуляев, Маклауд) – 54:45 (5x5)     4:2 Фьоре (Маклауд) – 58:37 (en)    

«Хорошо, что выиграли. Очень тяжёлый матч. Много провокаций и жёсткости? Ну, это всегда так было, есть и будет. Все уже понимают, что чреваты удаления, на провокации вестись нельзя, нужно быть умнее. Самое главное — не подвести команду. Мы знали, что не будет легко, что «Нефтехимик» — хорошая, быстрая команда, умеет использовать контратаки и большинство. Мы готовились к борьбе, где-то выпадали, но это уже наши проблемы», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

