Якупов: игроки «Авангарда» готовились к борьбе. Где-то выпадали, но это уже наши проблемы

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов назвал тяжёлым первый матч серии первого раунда 1/8 финала Кубка Гагарина с «Нефтехимиком» (4:2, 1-0).

«Хорошо, что выиграли. Очень тяжёлый матч. Много провокаций и жёсткости? Ну, это всегда так было, есть и будет. Все уже понимают, что чреваты удаления, на провокации вестись нельзя, нужно быть умнее. Самое главное — не подвести команду. Мы знали, что не будет легко, что «Нефтехимик» — хорошая, быстрая команда, умеет использовать контратаки и большинство. Мы готовились к борьбе, где-то выпадали, но это уже наши проблемы», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.