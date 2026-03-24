«Локомотив» отыгрался с 0:2 и победил «Спартак» в первом матче серии 1/8 Кубка Гагарина

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

К 11-й минуте матча «Спартак» повёл со счётом 2:0 — голами отметились Демид Мансуров и Даниил Гутик. В концовке первого периода «Локомотив» забросил две шайбы подряд и сравнял счёт — отличились Александр Радулов и Георгий Иванов. В середине второго периода Рихард Паник впервые вывел ярославцев вперёд в счёте. На старте третьего периода Герман Рубцов сравнял счёт. В середине третьего периода Мартин Гернат забил победный гол при игре в большинстве. Пятый гол в пустые ворота забил Никита Кирьянов.

Второй матч серии пройдёт в Ярославле 26 марта.