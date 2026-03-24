Локомотив — Спартак, результат матча 24 марта 2026, счет 5:3, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» отыгрался с 0:2 и победил «Спартак» в первом матче серии 1/8 Кубка Гагарина
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 3
Спартак
Москва
0:1 Мансуров (Орлов, Беляев) – 08:10 (5x5)     0:2 Гутик (Порядин, Морозов) – 10:55 (5x4)     1:2 А. Радулов (Сурин, Иванов) – 18:04 (5x5)     2:2 Иванов (А. Радулов, Рафиков) – 19:57 (5x5)     3:2 Паник (Береглазов, Фрейз) – 26:02 (5x5)     3:3 Рубцов (Филин) – 43:21 (5x5)     4:3 Гернат (Береглазов, Фрейз) – 51:20 (5x4)     5:3 Кирьянов – 59:52 (en)    

К 11-й минуте матча «Спартак» повёл со счётом 2:0 — голами отметились Демид Мансуров и Даниил Гутик. В концовке первого периода «Локомотив» забросил две шайбы подряд и сравнял счёт — отличились Александр Радулов и Георгий Иванов. В середине второго периода Рихард Паник впервые вывел ярославцев вперёд в счёте. На старте третьего периода Герман Рубцов сравнял счёт. В середине третьего периода Мартин Гернат забил победный гол при игре в большинстве. Пятый гол в пустые ворота забил Никита Кирьянов.

Второй матч серии пройдёт в Ярославле 26 марта.

