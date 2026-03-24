Динамо Мн — Динамо М, результат матча 24 марта 2026, счет 3:1, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» обыграло московское «Динамо» в первом матче серии плей-офф
В Минске (Беларусь) на стадионе «Минск-Арена» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду одноклубников из Москвы. Встреча завершилась победой минчан со счётом 3:1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Бориков – 21:53 (5x5)     2:0 Диц (Шипачёв, Энас) – 40:39 (5x3)     3:0 Стась (Галиев, Шипачёв) – 44:37 (5x4)     3:1 Сикьюра (Пыленков, Дер-Аргучинцев) – 57:14 (6x4)    

На второй минуте второго периода счёт открыл нападающий минского «Динамо» Егор Бориков. На первой минуте третьего периода минане реализовали двойной численный перевес — гол забил Даррен Диц с передач Вадима Шипачёва и Сэма Энаса. Через несколько минут третью шайбу забросил Андрей Стась. Вратарь москвичей Владислав Подъяпольский был заменён после трёх пропущенных шайб. В концовке матча голом в большинстве отметился Дилан Сикьюра установил окончательный счёт.

Московское «Динамо» третий раз в истории играет в плей-офф КХЛ с минчанами. Российский клуб побеждал в сериях дважды. Второй матч серии состоится в Минске 26 марта.

