«Могли зацепиться». Жамнов — о поражении «Спартака» в первом матче серии с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (3:5, 0-1).
– Под 100 силовых. Согласны, что в таком режиме придётся работать?
– Согласен. Знали, против кого играем. Надо играть так все 60 минут. Начали неплохо, а потом откатились, хотя установки такой не было.
– Удаления оказали влияние на команду?
– В таких играх желательно не удаляться. Иногда эмоции перехлёстывают, надо убирать это. Нельзя давать «Локомотиву» такой глоток воздуха.
– Советовали игрокам спокойнее реагировать на провокации?
– Сказали играть в хоккей и выполнять работу, а на провокации не обращать внимания.
– Нет опасения, что поражение может надломить команду?
– Нет. Это только первая игра. Могли зацепиться, но готовимся к следующей игре, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 24 марта 2026
-
22:28
-
22:03
-
22:01
-
21:17
-
21:11
-
21:10
-
21:06
-
21:03
-
20:56
-
20:23
-
20:19
-
20:15
-
19:38
-
19:15
-
18:52
-
18:06
-
17:45
-
17:15
-
16:40
-
16:35
-
16:30
-
15:49
-
15:30
-
15:11
-
14:48
-
14:30
-
14:17
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
12:56
-
12:36
-
12:19
-
12:00