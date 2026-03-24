«Могли зацепиться». Жамнов — о поражении «Спартака» в первом матче серии с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (3:5, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 3
Спартак
Москва
0:1 Мансуров (Орлов, Беляев) – 08:10 (5x5)     0:2 Гутик (Порядин, Морозов) – 10:55 (5x4)     1:2 А. Радулов (Сурин, Иванов) – 18:04 (5x5)     2:2 Иванов (А. Радулов, Рафиков) – 19:57 (5x5)     3:2 Паник (Береглазов, Фрейз) – 26:02 (5x5)     3:3 Рубцов (Филин) – 43:21 (5x5)     4:3 Гернат (Береглазов, Фрейз) – 51:20 (5x4)     5:3 Кирьянов – 59:52 (en)    

– Под 100 силовых. Согласны, что в таком режиме придётся работать?
– Согласен. Знали, против кого играем. Надо играть так все 60 минут. Начали неплохо, а потом откатились, хотя установки такой не было.

– Удаления оказали влияние на команду?
– В таких играх желательно не удаляться. Иногда эмоции перехлёстывают, надо убирать это. Нельзя давать «Локомотиву» такой глоток воздуха.

– Советовали игрокам спокойнее реагировать на провокации?
– Сказали играть в хоккей и выполнять работу, а на провокации не обращать внимания.

– Нет опасения, что поражение может надломить команду?
– Нет. Это только первая игра. Могли зацепиться, но готовимся к следующей игре, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

