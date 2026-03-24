«Могли зацепиться». Жамнов — о поражении «Спартака» в первом матче серии с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение в первом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (3:5, 0-1).

– Под 100 силовых. Согласны, что в таком режиме придётся работать?

– Согласен. Знали, против кого играем. Надо играть так все 60 минут. Начали неплохо, а потом откатились, хотя установки такой не было.

– Удаления оказали влияние на команду?

– В таких играх желательно не удаляться. Иногда эмоции перехлёстывают, надо убирать это. Нельзя давать «Локомотиву» такой глоток воздуха.

– Советовали игрокам спокойнее реагировать на провокации?

– Сказали играть в хоккей и выполнять работу, а на провокации не обращать внимания.

– Нет опасения, что поражение может надломить команду?

– Нет. Это только первая игра. Могли зацепиться, но готовимся к следующей игре, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.