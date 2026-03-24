Дмитрий Квартальнов оценил победу минского «Динамо» в первом матче серии плей-офф

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе над московским «Динамо» (3:1, 1-0) в первом матче первого раунда Кубка Гагарина.

— Первая игра. Хорошо, что победили, дисциплинированно сыграли. В общем-то, больше сказать нечего. Играем с хорошей командой. Думаю, всё-таки интересная была игра.

— Можно ли сказать, что сегодня игра спецбригад предопределила результат матча?

— Я не знаю. Там тяжело всё-таки давалось. Знаете, мы имели два таких голевых момента в наши ворота. Обращали внимание: быстрые ребята у соперника играют агрессивно, выбегают. Но в третьем периоде сработало большинство — забили, помогли команде, — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.