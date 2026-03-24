Дмитрий Квартальнов оценил победу минского «Динамо» в первом матче серии плей-офф
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о победе над московским «Динамо» (3:1, 1-0) в первом матче первого раунда Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Бориков – 21:53 (5x5) 2:0 Диц (Шипачёв, Энас) – 40:39 (5x3) 3:0 Стась (Галиев, Шипачёв) – 44:37 (5x4) 3:1 Сикьюра (Пыленков, Дер-Аргучинцев) – 57:14 (6x4)
— Первая игра. Хорошо, что победили, дисциплинированно сыграли. В общем-то, больше сказать нечего. Играем с хорошей командой. Думаю, всё-таки интересная была игра.
— Можно ли сказать, что сегодня игра спецбригад предопределила результат матча?
— Я не знаю. Там тяжело всё-таки давалось. Знаете, мы имели два таких голевых момента в наши ворота. Обращали внимание: быстрые ребята у соперника играют агрессивно, выбегают. Но в третьем периоде сработало большинство — забили, помогли команде, — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.
