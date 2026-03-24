Вячеслав Козлов назвал причины поражения в первом матче серии с минским «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении в первом матче серии плей-офф с минским «Динамо» (1:3, 0-1).

– В первом периоде выстояли. Соперник владел инициативой. Здесь всегда тяжело играть. Поддержка болельщиков, ажиотаж, шум трибун. Некоторые игроки у меня сегодня первый матч в плей-офф играли. Самой главной задачей было не пропустить и постараться забить, но забить не смогли.

Во втором периоде пропустили гол, который не вытекал из [логики момента]. Получился плохой отскок от борта, когда по идее шайба должна была выходить. А потом подвели удаления, за которые соперник нас наказал. В третьем периоде они откатились, а мы смогли забить один гол, но на большее и не хватило.

– Большое количество ошибок и брака в передачах связано с нервозностью?

– Вы знаете, для молодых — да, это нервозность. Но сегодня было много сумбура и у опытных игроков. Спишем это на первый матч и на специфическую атмосферу. Будем готовиться ко второму матчу, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.