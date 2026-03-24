Главный тренер «Динамо» раскрыл, что сказал Шараканову после его удаления

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов посетовал на удаления в первом матче серии с минским «Динамо» (1:3, 0-1).

– Почему не получилось донести до игроков, что удаляться в таких матчах нельзя?

– Ну, удаления у нас были… Шараканов отмахнулся, а потом просто ошибся Швец-Роговой. За четыре секунды она у него перескочила. Скорее всего, это случайность, он упал и сделал подсечку.

– Хотелось бы спросить про удаление Шараканова, потому что мы все понимаем, что нет здесь никакого смысла обсуждать то, что было перед этим на Магомеде. Но такой эмоциональный срыв в матче плей-офф – это следствие того, что молодой парень сегодня дебютировал в кубковых матчах? Может быть, он пока не переключился с регулярки на плей-офф и не до конца осознал, что нельзя здесь ставить своё личное выше команды?

– Вы абсолютно правы. Я сказал ему, что нужно терпеть, как бы больно ни было и как бы сильно соперник тебя ни толкал. Нужно терпеть и держать себя в руках, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

