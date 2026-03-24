Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Динамо» раскрыл, что сказал Шараканову после его удаления
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов посетовал на удаления в первом матче серии с минским «Динамо» (1:3, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Бориков – 21:53 (5x5)     2:0 Диц (Шипачёв, Энас) – 40:39 (5x3)     3:0 Стась (Галиев, Шипачёв) – 44:37 (5x4)     3:1 Сикьюра (Пыленков, Дер-Аргучинцев) – 57:14 (6x4)    

– Почему не получилось донести до игроков, что удаляться в таких матчах нельзя?
– Ну, удаления у нас были… Шараканов отмахнулся, а потом просто ошибся Швец-Роговой. За четыре секунды она у него перескочила. Скорее всего, это случайность, он упал и сделал подсечку.

– Хотелось бы спросить про удаление Шараканова, потому что мы все понимаем, что нет здесь никакого смысла обсуждать то, что было перед этим на Магомеде. Но такой эмоциональный срыв в матче плей-офф – это следствие того, что молодой парень сегодня дебютировал в кубковых матчах? Может быть, он пока не переключился с регулярки на плей-офф и не до конца осознал, что нельзя здесь ставить своё личное выше команды?
– Вы абсолютно правы. Я сказал ему, что нужно терпеть, как бы больно ни было и как бы сильно соперник тебя ни толкал. Нужно терпеть и держать себя в руках, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Видео
Минское «Динамо» обыграло московское «Динамо» в первом матче серии плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android