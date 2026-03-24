Вячеслав Козлов объяснил замену основного вратаря в матче с минским «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов объяснил замену основного вратаря Владислава Подъяпольского после трёх пропущенных шайб в первом матче серии с минским «Динамо» (1:3, 0-1).

– Почему приняли решение заменить Владислава Подъяпольского? Попытка встряхнуть команду?

– Это была попытка встряхнуть команду, чтобы он уже готовился ко второй игре.

– Многое ли нужно изменить в своей игре перед вторым матчем, потому что «пять на пять» сегодня стало получаться только при счёте 0:3, когда «Динамо» Минск уже играло по счёту?

– Да, конечно. Игра «пять на пять» получилась не совсем такой, какую мы планировали. Соперник нас быстро накрывал, а в третьем периоде… Вы же понимаете, что в третьем периоде при таком счёте одна команда уже расслабляется. Они откатились, а нам надо было отыгрываться, поэтому и перебросали их, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.