Сергеев — о поражении в первом матче: стало получаться, когда Минск уже перестал играть
Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев прокомментировал поражение в первом матче серии плей-офф с минским «Динамо» (1:3, 0-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Бориков – 21:53 (5x5)     2:0 Диц (Шипачёв, Энас) – 40:39 (5x3)     3:0 Стась (Галиев, Шипачёв) – 44:37 (5x4)     3:1 Сикьюра (Пыленков, Дер-Аргучинцев) – 57:14 (6x4)    

— Можно ли сказать, что игра была до ошибки?
— Пропустили, но не считаю, что случилось что-то страшное. Считаю, что всё-таки игру сегодня поломали удаления.

— Что делать с командной дисциплиной?
— Да, мы сейчас поговорили. Надеюсь, что до всех понятливых всё дошло, в следующем матче такого не будет.

— Нужно ли многое менять перед следующим матчем? Опасные моменты стали создавать только в третьем периоде, когда счёт уже был плачевный.
— Стало получаться, потому что Минск уже перестал играть. У них был комфортный счёт, поэтому уже просто сохранялись на следующий матч. У нас всё получалось и смотрелось, только это не показатель. Кардинально ничего менять не нужно, да и не получится, потому что за один день ничего не поменяешь. Просто есть определённые нюансы, которые сегодня просматривались и чувствовались, которые можно подкорректировать.

— Много брака в передачах. В чём причина?
— Нервозность в первом периоде. Ну, ещё и лёд тут довольно специфичный. Он крошится, получается много снега на льду, из-за чего шайба прыгает.

— Ты сказал о нервозности, хотя в целом «Динамо» является довольно опытной командой. То есть первый матч всё равно предполагает сумбур?
— Да, в первых сменах всё бывает, потому что все мы люди, с чувством и сердцем. Но там был такой брак, что никаких грубых ошибок не было. Все в равных условиях, – передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

