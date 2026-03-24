Сергеев — о поражении в первом матче: стало получаться, когда Минск уже перестал играть

Защитник московского «Динамо» Артём Сергеев прокомментировал поражение в первом матче серии плей-офф с минским «Динамо» (1:3, 0-1).

— Можно ли сказать, что игра была до ошибки?

— Пропустили, но не считаю, что случилось что-то страшное. Считаю, что всё-таки игру сегодня поломали удаления.

— Что делать с командной дисциплиной?

— Да, мы сейчас поговорили. Надеюсь, что до всех понятливых всё дошло, в следующем матче такого не будет.

— Нужно ли многое менять перед следующим матчем? Опасные моменты стали создавать только в третьем периоде, когда счёт уже был плачевный.

— Стало получаться, потому что Минск уже перестал играть. У них был комфортный счёт, поэтому уже просто сохранялись на следующий матч. У нас всё получалось и смотрелось, только это не показатель. Кардинально ничего менять не нужно, да и не получится, потому что за один день ничего не поменяешь. Просто есть определённые нюансы, которые сегодня просматривались и чувствовались, которые можно подкорректировать.

— Много брака в передачах. В чём причина?

— Нервозность в первом периоде. Ну, ещё и лёд тут довольно специфичный. Он крошится, получается много снега на льду, из-за чего шайба прыгает.

— Ты сказал о нервозности, хотя в целом «Динамо» является довольно опытной командой. То есть первый матч всё равно предполагает сумбур?

— Да, в первых сменах всё бывает, потому что все мы люди, с чувством и сердцем. Но там был такой брак, что никаких грубых ошибок не было. Все в равных условиях, – передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.