Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Хартли — о победе над «Спартаком»: понравилось, что у нас не было паники при 0:2
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил победу в первом матче серии плей-офф со «Спартаком» (5:3, 1-0), в котором ярославский клуб уступал со счётом 0:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
24 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 3
Спартак
Москва
0:1 Мансуров (Орлов, Беляев) – 08:10 (5x5)     0:2 Гутик (Порядин, Морозов) – 10:55 (5x4)     1:2 А. Радулов (Сурин, Иванов) – 18:04 (5x5)     2:2 Иванов (А. Радулов, Рафиков) – 19:57 (5x5)     3:2 Паник (Береглазов, Фрейз) – 26:02 (5x5)     3:3 Рубцов (Филин) – 43:21 (5x5)     4:3 Гернат (Береглазов, Фрейз) – 51:20 (5x4)     5:3 Кирьянов – 59:52 (en)    

«Хорошая победа. Очень доволен ребятами. Мы знали, что «Спартак» очень быстрая и обученная команда. У них много мастеровитых игроков. Мы хорошо начали игру, но в плей-офф, если ты доставляешь шайбы на ворота и на пятак – ты забиваешь. «Спартак» так забил первый гол, потом здорово соперник разыграл большинство. Очень понравилось, что у нас не было паники при 0:2. Мы включили скорости и забили два важных гола в концовке первого периода. Это ключевой момент, это дало импульс второму периоду. Там мы доминировали весь период, повели в счёте. После того, как «Спартак» сравнял счёт – Мартин Гернат забил в большинстве.

Радулов? Он настоящий боец. Я смотрел за Радуловым, когда он играл молодым в Квебеке и показывал феноменальный хоккей. Затем я тренировал «Колорадо» и играл против него. Он всегда заряжен на борьбу. Но только при работе вместе понял, какие у него бойцовские качества. В 39 лет он лидер команды, он полностью отдаётся игре.

Три пропущенных гола? Победа есть победа, но не могу сказать, что нам без разницы, сколько мы пропустили. Хочется пропускать меньше и играть лучше. Хоккей – игра ошибок, мы их допустили, нужно отдать должное сопернику. Они здорово разыграли большинство. В третьем периоде мы сыграли слишком пассивно в начале, но мы также создавали моменты", — цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» отыгрался с 0:2 и победил «Спартак» в первом матче серии 1/8 Кубка Гагарина
