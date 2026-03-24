Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 24 марта 2026 года

Сегодня, 24 марта, прошёл очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего были сыграны четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей плей-офф КХЛ на 24 марта 2026 года:
«Авангард» – «Нефтехимик» — 4:2;
«Металлург» Мг – «Сибирь» — 4:1;
«Локомотив» – «Спартак» — 5:3;
«Динамо» Мн – «Динамо» М — 3:1;
Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:
Западная конференция:
«Локомотив» (1) — «Спартак» (8). Счёт в серии 1-0.
«Динамо» Минск (2) — «Динамо» Москва (7). Счёт в серии 1-0.
«Северсталь» (3) — «Торпедо» (6). Счёт в серии 0-1.
ЦСКА (4) — СКА (5). Счёт в серии 1-0.
Восточная конференция:
«Металлург» (1) — «Сибирь» (8). Счёт в серии 1-0.
«Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7). Счёт в серии 1-0.
«Ак Барс» (3) — «Трактор» (6). Счёт в серии 1-0.
«Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5). Счёт в серии 1-0.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года.