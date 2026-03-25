Капризов восстановился после травмы и примет участие в матче с «Тампой»
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов восстановился после повреждения и примет участие в сегодняшнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщается на официальном сайте «дикарей».
Встреча начнётся в 2:30 мск. Ранее Капризов пропустил из-за травмы нижней части тела два матча регулярного чемпионата НХЛ. В предыдущий раз он выходил на лёд 18 марта 2026 года в игре с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ).
В 69 играх текущего сезона нападающий набрал 80 (38+42) очков. На данный момент Капризов является вторым российским бомбардиром и снайпером сезона после Никиты Кучерова.
