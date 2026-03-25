Бросок Егора Чинахова помог Крису Летангу набрать 800-е очко в НХЛ
25-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов отметился заброшенной шайбой с передач защитников Самуэля Жирара и Криса Летанга в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш», которая проходит в эти минуты на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания). Этот гол стал для Егора 51-м в НХЛ и позволил 38-летнему Летангу набрать 800 (178+622) очков за карьеру в регулярных сезонах.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2-й период
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон – 04:57 1:1 Чинахов (Жирар, Летанг) – 08:09 1:2 Малински – 15:24 1:3 Нечас (Макар, Нельсон) – 16:44 (pp) 1:4 Келли (О'Коннор, Кадри) – 17:19
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На девятой минуте игры при счёте 1:0 в пользу «Колорадо» Чинахов завершил точным броском в касание от синей линии поперечную перепасовку между защитниками Летангом и Жираром.
