Бросок Егора Чинахова помог Крису Летангу набрать 800-е очко в НХЛ

25-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов отметился заброшенной шайбой с передач защитников Самуэля Жирара и Криса Летанга в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш», которая проходит в эти минуты на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания). Этот гол стал для Егора 51-м в НХЛ и позволил 38-летнему Летангу набрать 800 (178+622) очков за карьеру в регулярных сезонах.

На девятой минуте игры при счёте 1:0 в пользу «Колорадо» Чинахов завершил точным броском в касание от синей линии поперечную перепасовку между защитниками Летангом и Жираром.