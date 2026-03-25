Александр Овечкин вплотную приблизился к Никласу Лидстрёму по числу проведённых игр в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1563-й встрече, продолжив погоню за рекордсменами по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в гостевой игре регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз», которая проходит в эти минуты. На момент написания новости идёт первый период. Счёт — 0:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
2-й период
1 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Снаггеруд (Майлу, Броберг) – 22:39    

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает чистое 16-е место рейтинга. Благодаря участию в текущей встрече Овечкин вплотную приблизился к легендарному шведскому хоккеисту Никласу Лидстрёму (1564). Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.

Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1567 встреч), который занимает 14-е место в данном рейтинге и так же, как и Овечкин, пополняет копилку матчей в текущем сезоне НХЛ.

