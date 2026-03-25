Георгиев толкал Сурина, Радулов защищал своих, Беляев недоумевал. Фото победы «Локомотива»

Георгиев толкал Сурина, Радулов защищал своих, Беляев недоумевал. Фото победы «Локомотива»
24 марта в Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду московский «Спартак». Встреча завершилась победой действующих обладателей трофея со счётом 5:3.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

Начало матча получилось неожиданным: к 11-й минуте «Спартак» вёл со счётом 2:0 — голами отметились Демид Мансуров и Даниил Гутик. Но ещё до перерыва хозяева отыгрались — шайбы забросили Александр Радулов и Георгий Иванов. В середине второго периода Рихард Паник вывел «Локомотив» вперёд. Но на старте третьего периода Герман Рубцов вновь сравнял счёт. На 52-й минуте Мартин Гернат при игре в большинстве забросил победную шайбу «Локомотива». Точку в матче голом в пустые ворота поставил Никита Кирьянов.

Второй матч серии пройдёт в Ярославле 26 марта.

