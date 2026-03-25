«Сиэтл» отыгрался с 0:3, но уступил по буллитам «Флориде» с 22 сейвами Бобровского

В ночь с 24 на 25 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арена» (Санрайз, США) и закончилась уверенной победой хозяев в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.

В составе хозяев шайбы забросили Нолан Фут, Картер Вераге, Ноа Грегор (1+1) и Винни Хиностроза. Победный буллит реализовал Хиностроза. Защитник Дмитрий Куликов результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности «-1». У гостей голами отличились Райкер Эванс, Мэтти Бенирс, Джордан Эберле (1+1) и Бобби Макманн.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 22 броска по своим воротам из 26. Его одноклубник и соотечественник Даниил Тарасов был в заявке, но остался в запасе.

В следующей встрече «Флорида» сыграет дома с «Миннесота Уайлд» 27 марта, а «Сиэтл» в тот же день встретится в гостях с «Тампа-Бэй Лайтнинг».