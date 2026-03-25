Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Флорида Пантерз — Сиэтл Кракен, результат матча 25 марта 2026, счет 5:4 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Бобровский

«Сиэтл» отыгрался с 0:3, но уступил по буллитам «Флориде» с 22 сейвами Бобровского
Комментарии

В ночь с 24 на 25 марта завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Сиэтл Кракен». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арена» (Санрайз, США) и закончилась уверенной победой хозяев в серии послематчевых буллитов со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
Б
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Фут (Грегор) – 22:32     2:0 Луостаринен (Хиностроза, Родригес) – 45:16     3:0 Вераге – 47:37     3:1 Эванс (Эберле, Каттон) – 48:10     4:1 Грегор (Беннинг) – 52:21     4:2 Бенирс (Монтур, Ларссон) – 54:17     4:3 Эберле – 56:24     4:4 Макманн – 56:38     5:4 Хиностроза – 65:00    

В составе хозяев шайбы забросили Нолан Фут, Картер Вераге, Ноа Грегор (1+1) и Винни Хиностроза. Победный буллит реализовал Хиностроза. Защитник Дмитрий Куликов результативными действиями не отметился и завершил встречу с показателем полезности «-1». У гостей голами отличились Райкер Эванс, Мэтти Бенирс, Джордан Эберле (1+1) и Бобби Макманн.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 22 броска по своим воротам из 26. Его одноклубник и соотечественник Даниил Тарасов был в заявке, но остался в запасе.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующей встрече «Флорида» сыграет дома с «Миннесота Уайлд» 27 марта, а «Сиэтл» в тот же день встретится в гостях с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android