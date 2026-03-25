«Коламбус» с юбилейным ассистом Марченко одержал волевую победу над «Филадельфией»

В ночь с 24 на 25 марта мск на льду арены «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.

В составе победителей голами отличились Мэтью Оливье, Зак Веренски (1+1) и Мэйсон Марчмент. Российский форвард Кирилл Марченко отметился ассистом, который стал для него 100 за карьеру в НХЛ. Защитник Иван Проворов очков в матче не набрал.

Авторами заброшенных шайб в составе хозяев стали Шон Кутюрье и Джейми Драйсдейл. Форвард Матвей Мичков завершил встречу без очков. Отметим, по ходу встречи хозяева вели в счёте, но «Блю Джекетс» забросили три шайбы подряд.

