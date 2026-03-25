Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Филадельфия Флайерз — Коламбус Блю Джекетс, результат матча 25 марта 2026, счет 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Коламбус» с юбилейным ассистом Марченко одержал волевую победу над «Филадельфией»
В ночь с 24 на 25 марта мск на льду арены «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Кутюрье (Гленденинг, Ристолайнен) – 17:07     1:1 Оливье (Веренски, Сиверсон) – 20:44     1:2 Веренски (Сиверсон, Марчмент) – 22:28     1:3 Марчмент (Марченко, Фантилли) – 44:38     2:3 Драйсдейл (Зеграс, Дворак) – 57:56    

В составе победителей голами отличились Мэтью Оливье, Зак Веренски (1+1) и Мэйсон Марчмент. Российский форвард Кирилл Марченко отметился ассистом, который стал для него 100 за карьеру в НХЛ. Защитник Иван Проворов очков в матче не набрал.

Авторами заброшенных шайб в составе хозяев стали Шон Кутюрье и Джейми Драйсдейл. Форвард Матвей Мичков завершил встречу без очков. Отметим, по ходу встречи хозяева вели в счёте, но «Блю Джекетс» забросили три шайбы подряд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
