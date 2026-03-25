Никита Кучеров набрал 120 очков в сезоне первым среди всех хоккеистов НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд», который проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). Этот ассист стал для лидирующего в гонке лучших бомбардиров Никиты 80-м в текущем сезоне НХЛ (лучший результат в лиге) и позволил первым среди всех игроков лиги набрать 120 (40+80) очков в неполных 66 матчах.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На втором месте в гонке находится нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — 116 (38+78) очков в неполных 72 играх. Третья строчка рейтинга на эту минуту за Натаном Маккинноном из «Колорадо Эвеланш» — 115 (46+69) очков в неполных 69 матчах.

На 36-й минуте игры при счёте 3:2 в пользу «Миннесоты» в ходе розыгрыша большинства Никита Кучеров получил шайбу за воротами и отдал передачу под голевой бросок на защитника Даррена Рэддиша.

Материалы по теме Никита Кучеров увеличил отрыв от Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ

Видео: Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду