Никита Кучеров набрал 120 очков в сезоне первым среди всех хоккеистов НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд», который проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). Этот ассист стал для лидирующего в гонке лучших бомбардиров Никиты 80-м в текущем сезоне НХЛ (лучший результат в лиге) и позволил первым среди всех игроков лиги набрать 120 (40+80) очков в неполных 66 матчах.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3-й период
3 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Хьюз, Болди) – 02:28 (pp)     0:2 Фэйбер (Тарасенко, Бринк) – 18:49 (pp)     1:2 Пойнт (Хагель, Рэддиш) – 25:45 (pp)     1:3 Тарасенко (Юханссон, Хартман) – 29:51     2:3 Гюнцель (Рэддиш, Гонсалвес) – 32:27     3:3 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 35:19 (pp)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На втором месте в гонке находится нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — 116 (38+78) очков в неполных 72 играх. Третья строчка рейтинга на эту минуту за Натаном Маккинноном из «Колорадо Эвеланш» — 115 (46+69) очков в неполных 69 матчах.

На 36-й минуте игры при счёте 3:2 в пользу «Миннесоты» в ходе розыгрыша большинства Никита Кучеров получил шайбу за воротами и отдал передачу под голевой бросок на защитника Даррена Рэддиша.

