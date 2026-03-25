Питтсбург Пингвинз — Колорадо Эвеланш, результат матча 25 марта 2026 года, счет 2:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Питтсбург» без Малкина проиграл лидеру НХЛ «Колорадо», Чинахов забил, у Ничушкина — пас
В ночь с 24 на 25 марта в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу со счётом 6:2 одержали хозяева льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон – 04:57     1:1 Чинахов (Жирар, Летанг) – 08:09     1:2 Малински – 15:24     1:3 Нечас (Макар, Нельсон) – 16:44 (pp)     1:4 Келли (О'Коннор, Кадри) – 17:19     1:5 Нечас (Тэйвз, Малински) – 37:29     2:5 Ракелль (Кросби, Раст) – 51:47     2:6 Колтон (Ничушкин, Друри) – 56:20    

В составе победителей голами отметились Натан Маккиннон, Сэм Малински (1+1), Росс Колтон, Мартин Нечас (дубль) и Паркер Келли. Российский форвард Валерий Ничушкин отметился ассистом, а нападающий Захар Бардаков очков в матче не набрал.

У «Пингвинз» шайбы забросили российский форвард Егор Чинахов и швед Рикард Ракелль. Лидер «Пингвинз» Сидни Кросби отметился ассистом. Нападающий Евгений Малкин участия в матче не принимал из-за травмы.

