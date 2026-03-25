«Питтсбург» без Малкина проиграл лидеру НХЛ «Колорадо», Чинахов забил, у Ничушкина — пас

В ночь с 24 на 25 марта в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу со счётом 6:2 одержали хозяева льда.

В составе победителей голами отметились Натан Маккиннон, Сэм Малински (1+1), Росс Колтон, Мартин Нечас (дубль) и Паркер Келли. Российский форвард Валерий Ничушкин отметился ассистом, а нападающий Захар Бардаков очков в матче не набрал.

У «Пингвинз» шайбы забросили российский форвард Егор Чинахов и швед Рикард Ракелль. Лидер «Пингвинз» Сидни Кросби отметился ассистом. Нападающий Евгений Малкин участия в матче не принимал из-за травмы.

