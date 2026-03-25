Гол и передача Ивана Демидова помогли «Монреалю» победить «Каролину»
В ночь с 24 на 25 марта мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Элерс (Свечников, Джарвис) – 02:36 (pp) 0:2 Стаал – 07:09 1:2 Капанен (Страбл, Демидов) – 12:11 2:2 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 25:49 3:2 Слафковски (Кофилд, Добсон) – 29:19 4:2 Демидов – 53:53 5:2 Эванс (Каррье) – 59:00
Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился результативной передачей на первый гол своей команды и сам забросил четвёртую шайбу. Форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился ассистом, его одноклубник защитник Александр Никишин очков не набрал.
