Гол и передача Ивана Демидова помогли «Монреалю» победить «Каролину»

В ночь с 24 на 25 марта мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отметился результативной передачей на первый гол своей команды и сам забросил четвёртую шайбу. Форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился ассистом, его одноклубник защитник Александр Никишин очков не набрал.