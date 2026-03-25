Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Нью-Йорк Айлендерс — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 25 марта 2026, счет 3:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол Ильи Михеева помог «Чикаго» обыграть в гостях «Айлендерс»
В ночь с 24 на 25 марта мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Чикаго Блэкхоукс». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ли (Шефер, Хорват) – 00:49     1:1 Лардис (Назар, Бертуцци) – 12:46     1:2 Михеев (Frondell) – 18:06     1:3 Бертуцци (Власик, Лардис) – 19:31     1:4 Назар (Лардис) – 26:02     2:4 Хольмстрём (Мейфилд) – 48:45     3:4 Ритчи (Суси, Барзал) – 56:37    

Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой, которая стала для его команды второй. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин вышел на замену после первого перерыва при счёте 1:3 и за два периода отразил 11 из 12 бросков в створ (91,67%).

Остальные голы «Блэкхоукс» забили Ник Лардис, Тайлер Бертуцци и Фрэнк Назар. За хозяев льда шайбы забрасывали Андерс Ли, Симон Хольмстрём и Калум Ритчи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

