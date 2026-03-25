Гол Ильи Михеева помог «Чикаго» обыграть в гостях «Айлендерс»
Поделиться
В ночь с 24 на 25 марта мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Чикаго Блэкхоукс». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Окончен
3 : 4
Чикаго Блэкхоукс
1:0 Ли (Шефер, Хорват) – 00:49 1:1 Лардис (Назар, Бертуцци) – 12:46 1:2 Михеев (Frondell) – 18:06 1:3 Бертуцци (Власик, Лардис) – 19:31 1:4 Назар (Лардис) – 26:02 2:4 Хольмстрём (Мейфилд) – 48:45 3:4 Ритчи (Суси, Барзал) – 56:37
Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой, которая стала для его команды второй. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин вышел на замену после первого перерыва при счёте 1:3 и за два периода отразил 11 из 12 бросков в створ (91,67%).
Остальные голы «Блэкхоукс» забили Ник Лардис, Тайлер Бертуцци и Фрэнк Назар. За хозяев льда шайбы забрасывали Андерс Ли, Симон Хольмстрём и Калум Ритчи.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Комментарии
- 25 марта 2026
-
06:03
-
05:47
-
05:29
-
05:01
-
04:59
-
04:51
-
04:51
-
04:45
-
04:43
-
04:37
-
04:36
-
03:16
-
03:04
-
01:34
- 24 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:46
-
23:29
-
23:17
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
22:53
-
22:28
-
22:03
-
22:01
-
21:17
-
21:11
-
21:10
-
21:06
-
21:03
-
20:56
-
20:23
-
20:19
-
20:15