Гол Ильи Михеева помог «Чикаго» обыграть в гостях «Айлендерс»

В ночь с 24 на 25 марта мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Чикаго Блэкхоукс». Гости выиграли встречу со счётом 4:3.

Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой, которая стала для его команды второй. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин вышел на замену после первого перерыва при счёте 1:3 и за два периода отразил 11 из 12 бросков в створ (91,67%).

Остальные голы «Блэкхоукс» забили Ник Лардис, Тайлер Бертуцци и Фрэнк Назар. За хозяев льда шайбы забрасывали Андерс Ли, Симон Хольмстрём и Калум Ритчи.

