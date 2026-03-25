Детройт Ред Уингз — Оттава Сенаторз, результат матча 25 марта 2026, счет 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Оттава» переиграла на выезде «Детройт» с передачей и дракой Артёма Зуба
В ночь с 24 на 25 марта мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Оттава Сенаторз». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ткачук – 17:15 (pp)     0:2 Якемчук (Зуб) – 29:28     0:3 Эллер (Ткачук) – 31:05     1:3 Шайн (Эдвинссон, Зайдер) – 34:50     2:3 Ларкин (Дебринкэт, Рэймонд) – 44:13 (pp)    

Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб отметился результативной передачей на второй гол своей команды, а за девять минут до конца игры стал участником драки с нападающим «Детройта» Алексом Дебринкэтом.

В составе «Сенаторз» отличились Брэди Ткачук, Картер Якемчук и Ларс Эллер. Авторами шайб «Ред Уингз» стали Доминик Шайн и Дилан Ларкин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

