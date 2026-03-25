«Оттава» переиграла на выезде «Детройт» с передачей и дракой Артёма Зуба
Поделиться
В ночь с 24 на 25 марта мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Оттава Сенаторз». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ткачук – 17:15 (pp) 0:2 Якемчук (Зуб) – 29:28 0:3 Эллер (Ткачук) – 31:05 1:3 Шайн (Эдвинссон, Зайдер) – 34:50 2:3 Ларкин (Дебринкэт, Рэймонд) – 44:13 (pp)
Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб отметился результативной передачей на второй гол своей команды, а за девять минут до конца игры стал участником драки с нападающим «Детройта» Алексом Дебринкэтом.
В составе «Сенаторз» отличились Брэди Ткачук, Картер Якемчук и Ларс Эллер. Авторами шайб «Ред Уингз» стали Доминик Шайн и Дилан Ларкин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Комментарии
- 25 марта 2026
-
06:03
-
05:47
-
05:29
-
05:01
-
04:59
-
04:51
-
04:51
-
04:45
-
04:43
-
04:37
-
04:36
-
03:16
-
03:04
-
01:34
- 24 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:46
-
23:29
-
23:17
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
22:53
-
22:28
-
22:03
-
22:01
-
21:17
-
21:11
-
21:10
-
21:06
-
21:03
-
20:56
-
20:23
-
20:19
-
20:15