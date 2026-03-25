Кучеров установил достижение, не покорявшееся никому из действующих игроков в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд», который проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) и вошёл в историю НХЛ.
Этот ассист стал для лидирующего в гонке лучших бомбардиров Никиты 80-м в текущем сезоне НХЛ (лучший результат в лиге) и позволил набрать 120 (40+80) очков в неполных 66 матчах. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров стал восьмым игроком в истории НХЛ, у которого четыре и более сезонов со 120+ очками.
Ранее это достижение покорялось Уэйну Гретцки (14), Марио Лемье (8), Марселю Дионну (6), Филу Эспозито (6), Ги Лафлеру (5), Яромиру Ягру (4) и Бобби Орру (4). Ни один действующий хоккеист не смог на данный момент повторить данное достижение.
Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду:
- 25 марта 2026
