Кучеров установил достижение, не покорявшееся никому из действующих игроков в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд», который проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) и вошёл в историю НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Хьюз, Болди) – 02:28 (pp)     0:2 Фэйбер (Тарасенко, Бринк) – 18:49 (pp)     1:2 Пойнт (Хагель, Рэддиш) – 25:45 (pp)     1:3 Тарасенко (Юханссон, Хартман) – 29:51     2:3 Гюнцель (Рэддиш, Гонсалвес) – 32:27     3:3 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 35:19 (pp)     4:3 Чернак (Д'Астус, Василевский) – 57:07     5:3 Хагель (Пол) – 58:42 (pp)     6:3 Хольмберг – 59:36    

Этот ассист стал для лидирующего в гонке лучших бомбардиров Никиты 80-м в текущем сезоне НХЛ (лучший результат в лиге) и позволил набрать 120 (40+80) очков в неполных 66 матчах. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кучеров стал восьмым игроком в истории НХЛ, у которого четыре и более сезонов со 120+ очками.

Ранее это достижение покорялось Уэйну Гретцки (14), Марио Лемье (8), Марселю Дионну (6), Филу Эспозито (6), Ги Лафлеру (5), Яромиру Ягру (4) и Бобби Орру (4). Ни один действующий хоккеист не смог на данный момент повторить данное достижение.

