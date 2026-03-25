Тампа-Бэй Лайтнинг — Миннесота Уайлд, результат матча 25 марта 2026, счёт 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Ассисты Кучерова и Василевского помогли «Тампе» обыграть «Миннесоту», у Тарасенко гол+пас
В ночь с 24 на 25 марта мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Миннесота Уайлд». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Хьюз, Болди) – 02:28 (pp)     0:2 Фэйбер (Тарасенко, Бринк) – 18:49 (pp)     1:2 Пойнт (Хагель, Рэддиш) – 25:45 (pp)     1:3 Тарасенко (Юханссон, Хартман) – 29:51     2:3 Гюнцель (Рэддиш, Гонсалвес) – 32:27     3:3 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 35:19 (pp)     4:3 Чернак (Д'Астус, Василевский) – 57:07     5:3 Хагель (Пол) – 58:42 (pp)     6:3 Хольмберг – 59:36    

В составе «Тампы» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Также ассист в активе голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского, который при этом отразил 20 из 23 бросков в створ. Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко записал на свой счёт заброшенную шайбу и результативный пас.

Также в составе «Уайлд» отличились Матс Цуккарелло и Брок Фэйбер, авторами голов «Лайтнинг» стали Брейден Пойнт, Джейк Гюнцель, Даррен Рэддиш, Эрик Чернак, Брэндон Хагель (в пустые ворота) и Понтус Хольмберг (в пустые ворота).

