Ассисты Кучерова и Василевского помогли «Тампе» обыграть «Миннесоту», у Тарасенко гол+пас

В ночь с 24 на 25 марта мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Миннесота Уайлд». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.
В составе «Тампы» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Также ассист в активе голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского, который при этом отразил 20 из 23 бросков в створ. Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко записал на свой счёт заброшенную шайбу и результативный пас.
Также в составе «Уайлд» отличились Матс Цуккарелло и Брок Фэйбер, авторами голов «Лайтнинг» стали Брейден Пойнт, Джейк Гюнцель, Даррен Рэддиш, Эрик Чернак, Брэндон Хагель (в пустые ворота) и Понтус Хольмберг (в пустые ворота).
- 25 марта 2026
-
06:03
-
05:47
-
05:29
-
05:01
-
04:59
-
04:51
-
04:51
-
04:45
-
04:43
-
04:37
-
04:36
-
03:16
-
03:04
-
01:34
- 24 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:46
-
23:29
-
23:17
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
22:53
-
22:28
-
22:03
-
22:01
-
21:17
-
21:11
-
21:10
-
21:06
-
21:03
-
20:56
-
20:23
-
20:19
-
20:15