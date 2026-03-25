Ассисты Кучерова и Василевского помогли «Тампе» обыграть «Миннесоту», у Тарасенко гол+пас

В ночь с 24 на 25 марта мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Миннесота Уайлд». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

В составе «Тампы» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. Также ассист в активе голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского, который при этом отразил 20 из 23 бросков в створ. Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко записал на свой счёт заброшенную шайбу и результативный пас.

Также в составе «Уайлд» отличились Матс Цуккарелло и Брок Фэйбер, авторами голов «Лайтнинг» стали Брейден Пойнт, Джейк Гюнцель, Даррен Рэддиш, Эрик Чернак, Брэндон Хагель (в пустые ворота) и Понтус Хольмберг (в пустые ворота).