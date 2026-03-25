«Вашингтон» всухую проиграл «Сент-Луису». Александр Овечкин очков не набрал
Поделиться
В ночь с 24 на 25 марта мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева выиграли встречу со счётом 3:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Снаггеруд (Майлу, Броберг) – 22:39 2:0 Стенберг (Дворски, Берггрен) – 54:52 3:0 Кайру – 59:19
В составе победителей в сегодняшнем матче забивали Джимми Снаггеруд, Отто Стенберг, а также Джордан Кайру. Капитан гостей российский форвард Александр Овечкин очков в данной встрече набрать не сумел.
«Сент-Луис» вышел на 13 место Западной конференции с 69 очками, а «Вашингтон» идёт 12-м на Востоке. В активе клуба 79 очков. У идущей на 8-м месте «Оттавы» — 85 баллов.
Комментарии
- 25 марта 2026
-
06:03
-
05:47
-
05:29
-
05:01
-
04:59
-
04:51
-
04:51
-
04:45
-
04:43
-
04:37
-
04:36
-
03:16
-
03:04
-
01:34
- 24 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:46
-
23:29
-
23:17
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
22:53
-
22:28
-
22:03
-
22:01
-
21:17
-
21:11
-
21:10
-
21:06
-
21:03
-
20:56
-
20:23
-
20:19
-
20:15