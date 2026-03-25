«Вашингтон» всухую проиграл «Сент-Луису». Александр Овечкин очков не набрал

В ночь с 24 на 25 марта мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева выиграли встречу со счётом 3:0.

В составе победителей в сегодняшнем матче забивали Джимми Снаггеруд, Отто Стенберг, а также Джордан Кайру. Капитан гостей российский форвард Александр Овечкин очков в данной встрече набрать не сумел.

«Сент-Луис» вышел на 13 место Западной конференции с 69 очками, а «Вашингтон» идёт 12-м на Востоке. В активе клуба 79 очков. У идущей на 8-м месте «Оттавы» — 85 баллов.