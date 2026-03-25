Сент-Луис Блюз — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 25 марта 2026, счёт 3:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Вашингтон» всухую проиграл «Сент-Луису». Александр Овечкин очков не набрал
Комментарии

В ночь с 24 на 25 марта мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева выиграли встречу со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Снаггеруд (Майлу, Броберг) – 22:39     2:0 Стенберг (Дворски, Берггрен) – 54:52     3:0 Кайру – 59:19    

В составе победителей в сегодняшнем матче забивали Джимми Снаггеруд, Отто Стенберг, а также Джордан Кайру. Капитан гостей российский форвард Александр Овечкин очков в данной встрече набрать не сумел.

«Сент-Луис» вышел на 13 место Западной конференции с 69 очками, а «Вашингтон» идёт 12-м на Востоке. В активе клуба 79 очков. У идущей на 8-м месте «Оттавы» — 85 баллов.

Только Овечкин и Гретцки. Каким был путь легенд к 1000 голов в НХЛ
