Иван Демидов догнал Беккетта Сеннеке на первом месте гонки новичков НХЛ
Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:2), которая завершилась в ночь с 11 на 12 марта мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. Благодаря этому Иван набрал 54-е очко в текущем сезоне и догнал лидера гонки новичков НХЛ — форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Элерс (Свечников, Джарвис) – 02:36 (pp) 0:2 Стаал – 07:09 1:2 Капанен (Страбл, Демидов) – 12:11 2:2 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 25:49 3:2 Слафковски (Кофилд, Добсон) – 29:19 4:2 Демидов – 53:53 5:2 Эванс (Каррье) – 59:00
В активе Демидова теперь 54 (15+39) очка в 70 матчах, у Сеннеке 54 (21+33) очка в неполном 71 матче. На третьем месте с 52 (22+30) очками в 72 играх находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.
