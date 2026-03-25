Иван Демидов догнал Беккетта Сеннеке на первом месте гонки новичков НХЛ

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:2), которая завершилась в ночь с 11 на 12 марта мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. Благодаря этому Иван набрал 54-е очко в текущем сезоне и догнал лидера гонки новичков НХЛ — форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке.

В активе Демидова теперь 54 (15+39) очка в 70 матчах, у Сеннеке 54 (21+33) очка в неполном 71 матче. На третьем месте с 52 (22+30) очками в 72 играх находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.