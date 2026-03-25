Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Иван Демидов догнал Беккетта Сеннеке на первом месте гонки новичков НХЛ

Иван Демидов догнал Беккетта Сеннеке на первом месте гонки новичков НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (5:2), которая завершилась в ночь с 11 на 12 марта мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале. Благодаря этому Иван набрал 54-е очко в текущем сезоне и догнал лидера гонки новичков НХЛ — форварда «Анахайм Дакс» Беккетта Сеннеке.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Элерс (Свечников, Джарвис) – 02:36 (pp)     0:2 Стаал – 07:09     1:2 Капанен (Страбл, Демидов) – 12:11     2:2 Кофилд (Судзуки, Слафковски) – 25:49     3:2 Слафковски (Кофилд, Добсон) – 29:19     4:2 Демидов – 53:53     5:2 Эванс (Каррье) – 59:00    

В активе Демидова теперь 54 (15+39) очка в 70 матчах, у Сеннеке 54 (21+33) очка в неполном 71 матче. На третьем месте с 52 (22+30) очками в 72 играх находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.

Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android