Никита Кучеров установил рекорд XXI века в НХЛ, обойдя 2-х легенд. Впереди — лишь Гретцки

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поднялся на второе место в истории НХЛ по числу сезонов подряд с 80 и более результативными передачами.

В ночь на 25 марта мск «Тампа-Бэй» обыграла «Миннесоту» со счётом 6:3. Кучеров отметился одной голевой передачей.

Этот сезон стал для него четвёртым с 80+ ассистами подряд. По этому показателю он обошёл Пола Коффи и Бобби Орра (по 3) и вышел на чистое второе место в истории лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 13 сезонов подряд с 80+ передачами.

Кучеров продолжает возглавлять гонку бомбардиров Национальной хоккейной лиги.

