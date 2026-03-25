Никита Кучеров установил рекорд XXI века в НХЛ, обойдя 2-х легенд. Впереди — лишь Гретцки
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поднялся на второе место в истории НХЛ по числу сезонов подряд с 80 и более результативными передачами.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Хьюз, Болди) – 02:28 (pp) 0:2 Фэйбер (Тарасенко, Бринк) – 18:49 (pp) 1:2 Пойнт (Хагель, Рэддиш) – 25:45 (pp) 1:3 Тарасенко (Юханссон, Хартман) – 29:51 2:3 Гюнцель (Рэддиш, Гонсалвес) – 32:27 3:3 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 35:19 (pp) 4:3 Чернак (Д'Астус, Василевский) – 57:07 5:3 Хагель (Пол) – 58:42 (pp) 6:3 Хольмберг – 59:36
В ночь на 25 марта мск «Тампа-Бэй» обыграла «Миннесоту» со счётом 6:3. Кучеров отметился одной голевой передачей.
Этот сезон стал для него четвёртым с 80+ ассистами подряд. По этому показателю он обошёл Пола Коффи и Бобби Орра (по 3) и вышел на чистое второе место в истории лиги. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 13 сезонов подряд с 80+ передачами.
Кучеров продолжает возглавлять гонку бомбардиров Национальной хоккейной лиги.
