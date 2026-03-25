Кирилл Марченко оформил 100-й результативный пас и набрал 200 очков в регулярках НХЛ

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:2), который завершился в ночь с 24 на 25 марта мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). Этот ассист стал для Кирилла юбилейным — 100-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и позволил достичь круглого показателя 200 (100+100) очков.

На 45-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Коламбуса» Марченко получил шайбу в средней зоне, завёз её в зону соперника и из-за линии ворот выполнил передачу назад на партнёра по команде Мэйсона Марчмента, который мощным броском с острого угла «прошил» чешского вратаря Даниэля Владаржа. При этом шайба выскочила из створа, ударившись о внутренний каркас ворот, и арбитры не сразу зафиксировали гол.