Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр:
Главная Хоккей Новости

Кирилл Марченко оформил 100-й результативный пас и набрал 200 очков в регулярках НХЛ

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко отметился результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:2), который завершился в ночь с 24 на 25 марта мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). Этот ассист стал для Кирилла юбилейным — 100-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, и позволил достичь круглого показателя 200 (100+100) очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Кутюрье (Гленденинг, Ристолайнен) – 17:07     1:1 Оливье (Веренски, Сиверсон) – 20:44     1:2 Веренски (Сиверсон, Марчмент) – 22:28     1:3 Марчмент (Марченко, Фантилли) – 44:38     2:3 Драйсдейл (Зеграс, Дворак) – 57:56    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 45-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Коламбуса» Марченко получил шайбу в средней зоне, завёз её в зону соперника и из-за линии ворот выполнил передачу назад на партнёра по команде Мэйсона Марчмента, который мощным броском с острого угла «прошил» чешского вратаря Даниэля Владаржа. При этом шайба выскочила из створа, ударившись о внутренний каркас ворот, и арбитры не сразу зафиксировали гол.

