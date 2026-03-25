Коннор Макдэвид забил 400-й гол в НХЛ

Коннор Макдэвид забил 400-й гол в НХЛ
Звёздный форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид достиг знаковой отметки в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 04:30 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Керфут (Дурзи, Коул) – 11:12     1:1 Рословик (Уолман, Ньюджент-Хопкинс) – 14:27     1:2 Савуа (Бушар, Хенрик) – 31:24 (sh)     2:2 Круз (Карконе, Уигар) – 31:59 (pp)     2:3 Макдэвид (Экхольм, Бушар) – 32:07     2:4 Рословик (Хайман, Бушар) – 35:04     2:5 Макдэвид – 59:52    

В матче регулярного чемпионата против «Юты Мамонт» форвард забросил свою 400-ю шайбу в карьере. На его счету один гол в этой встрече.

Макдэвид стал пятым игроком в истории «Эдмонтона», которому покорился этот рубеж.

После двух периодов «Ойлерз» ведут на выезде со счётом 4:2. На момент написания новости идёт перерыв перед третьим периодом.

Макдэвид продолжает погоню за российским форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым в гонке лучших бомбардиров лиги. Игроки пока идут вплотную друг к другу — Кучеров опережает канадца на три очка.

