Коннор Макдэвид забил 400-й гол в НХЛ

Звёздный форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид достиг знаковой отметки в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Юты Мамонт» форвард забросил свою 400-ю шайбу в карьере. На его счету один гол в этой встрече.

Макдэвид стал пятым игроком в истории «Эдмонтона», которому покорился этот рубеж.

После двух периодов «Ойлерз» ведут на выезде со счётом 4:2. На момент написания новости идёт перерыв перед третьим периодом.

Макдэвид продолжает погоню за российским форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым в гонке лучших бомбардиров лиги. Игроки пока идут вплотную друг к другу — Кучеров опережает канадца на три очка.

