Курьёзная ошибка голкипера «Миннесоты» принесла ассист вратарю Андрею Василевскому

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Миннесотой Уайлд» (6:3), который завершился в ночь с 24 на 25 марта мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). Свой ассист Андрей оформил в эпизоде с четвёртым голом «Тампы» на 58-й минуте, который стал в итоге победным.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
После касания Василевского шайба досталась защитнику «Тампы» Шарлю-Эдуару Д'Астусу, который выехал с ней из-за ворот и отдал сильный вертикальный пас. Шайба проскочила через всю площадку, избежав проброса благодаря касанию клюшки игрока «Миннесоты» в средней зоне, и отскочила от борта во вратарскую площадку «Уайлд», где неловко сыграл голкипер Филип Густавссон. После двойного рикошета от ловушки и щитка вратаря гостей шайба оказалась на пятачке, откуда её легко переправил в пустую сетку подключившийся в атаку защитник «Тампы» Эрик Чернак.
- 25 марта 2026
-
07:30
-
07:28
-
07:07
-
07:00
-
06:46
-
06:28
-
06:25
-
06:17
-
06:03
-
05:47
-
05:29
-
05:01
-
04:59
-
04:51
-
04:51
-
04:45
-
04:43
-
04:37
-
04:36
-
03:16
-
03:04
-
01:34
- 24 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:46
-
23:29
-
23:17
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
22:53
-
22:28
-
22:03
-
22:01
-
21:17