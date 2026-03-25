Курьёзная ошибка голкипера «Миннесоты» принесла ассист вратарю Андрею Василевскому

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Миннесотой Уайлд» (6:3), который завершился в ночь с 24 на 25 марта мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). Свой ассист Андрей оформил в эпизоде с четвёртым голом «Тампы» на 58-й минуте, который стал в итоге победным.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Хьюз, Болди) – 02:28 (pp)     0:2 Фэйбер (Тарасенко, Бринк) – 18:49 (pp)     1:2 Пойнт (Хагель, Рэддиш) – 25:45 (pp)     1:3 Тарасенко (Юханссон, Хартман) – 29:51     2:3 Гюнцель (Рэддиш, Гонсалвес) – 32:27     3:3 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 35:19 (pp)     4:3 Чернак (Д'Астус, Василевский) – 57:07     5:3 Хагель (Пол) – 58:42 (pp)     6:3 Хольмберг – 59:36    

После касания Василевского шайба досталась защитнику «Тампы» Шарлю-Эдуару Д'Астусу, который выехал с ней из-за ворот и отдал сильный вертикальный пас. Шайба проскочила через всю площадку, избежав проброса благодаря касанию клюшки игрока «Миннесоты» в средней зоне, и отскочила от борта во вратарскую площадку «Уайлд», где неловко сыграл голкипер Филип Густавссон. После двойного рикошета от ловушки и щитка вратаря гостей шайба оказалась на пятачке, откуда её легко переправил в пустую сетку подключившийся в атаку защитник «Тампы» Эрик Чернак.

