Сергей Бобровский вышел на 7-е место в истории НХЛ среди вратарей по победам

Сергей Бобровский вышел на 7-е место в истории НХЛ среди вратарей по победам
Вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский одержал 455-ю победу в НХЛ и поднялся на седьмое место в истории лиги среди голкиперов по этому показателю.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
Б
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Фут (Грегор, Форслинг) – 22:32     2:0 Луостаринен (Хиностроза, Родригес) – 45:16     3:0 Вераге – 47:37     3:1 Эванс (Эберле, Каттон) – 48:10     4:1 Грегор – 52:21     4:2 Бенирс (Монтур, Ларссон) – 54:17     4:3 Эберле – 56:24     4:4 Макманн – 56:38     5:4 Хиностроза – 65:00    

В ночь с 24 на 25 марта «Флорида» обыграла «Сиэтл Кракен» со счётом 5:4 в серии послематчевых буллитов на «Амерант Банк Арене». Бобровский отразил 22 броска по своим воротам из 26.

Российский вратарь превзошёл достижение Кёртиса Джозефа (454 победы) и теперь занимает чистое 7-е место среди лучших вратарей НХЛ по количеству побед. Следующая цель Бобровского — Хенрик Лундквист, на счету которого 459 побед.

Бобровский выступил с речью на праздновании чемпионства

Материалы по теме
Видео
«Сиэтл» отыгрался с 0:3, но уступил по буллитам «Флориде» с 22 сейвами Бобровского
