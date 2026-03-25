Сергей Бобровский вышел на 7-е место в истории НХЛ среди вратарей по победам

Вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский одержал 455-ю победу в НХЛ и поднялся на седьмое место в истории лиги среди голкиперов по этому показателю.

В ночь с 24 на 25 марта «Флорида» обыграла «Сиэтл Кракен» со счётом 5:4 в серии послематчевых буллитов на «Амерант Банк Арене». Бобровский отразил 22 броска по своим воротам из 26.

Российский вратарь превзошёл достижение Кёртиса Джозефа (454 победы) и теперь занимает чистое 7-е место среди лучших вратарей НХЛ по количеству побед. Следующая цель Бобровского — Хенрик Лундквист, на счету которого 459 побед.

