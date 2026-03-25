Пол Морис из «Флориды» стал вторым тренером в истории НХЛ, проведшим 2000 матчей

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис стал вторым тренером в истории НХЛ, проведшим 2000 матчей.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 4
Б
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Фут (Грегор, Форслинг) – 22:32     2:0 Луостаринен (Хиностроза, Родригес) – 45:16     3:0 Вераге – 47:37     3:1 Эванс (Эберле, Каттон) – 48:10     4:1 Грегор – 52:21     4:2 Бенирс (Монтур, Ларссон) – 54:17     4:3 Эберле – 56:24     4:4 Макманн – 56:38     5:4 Хиностроза – 65:00    

Юбилейная отметка была достигнута в матче регулярного чемпионата, в котором «Флорида» в ночь с 24 на 25 марта обыграла «Сиэтл Кракен» со счётом 5:4 в серии послематчевых буллитов на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе.

По количеству проведённых матчей Морис уступает только Скотти Боумэну (2141), завершившему тренерскую карьеру в 2002 году.

На данный момент «Флорида» идёт на 14-м месте турнирной таблицы Национальной хоккейной лиги (Восточной конференции) и не попадает в плей-офф.

