Пол Морис из «Флориды» стал вторым тренером в истории НХЛ, проведшим 2000 матчей

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис стал вторым тренером в истории НХЛ, проведшим 2000 матчей.

Юбилейная отметка была достигнута в матче регулярного чемпионата, в котором «Флорида» в ночь с 24 на 25 марта обыграла «Сиэтл Кракен» со счётом 5:4 в серии послематчевых буллитов на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе.

По количеству проведённых матчей Морис уступает только Скотти Боумэну (2141), завершившему тренерскую карьеру в 2002 году.

На данный момент «Флорида» идёт на 14-м месте турнирной таблицы Национальной хоккейной лиги (Восточной конференции) и не попадает в плей-офф.

Бобровский выступил с речью на праздновании чемпионства