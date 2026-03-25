Юта Мамонт — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 25 марта 2026, счёт 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Дубль Коннора Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Юту»
В ночь с 24 на 25 марта на льду «Дельта-центра» в Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Юта Маммот» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 04:30 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Керфут (Дурзи, Коул) – 11:12     1:1 Рословик (Уолман, Ньюджент-Хопкинс) – 14:27     1:2 Савуа (Бушар, Хенрик) – 31:24 (sh)     2:2 Круз (Карконе, Уигар) – 31:59 (pp)     2:3 Макдэвид (Экхольм, Бушар) – 32:07     2:4 Рословик (Хайман, Бушар) – 35:04     2:5 Макдэвид – 59:52    

В составе хозяев сегодня забивали Александр Керфут и Лоусон Круз. У «Эдмонтона» дублем отметился канадский форвард Коннор Макдэвид (одна из шайб заброшена в пустые ворота), ещё один дубль на счету Джека Рословика и гол у Мэтта Савуа.

«Эдмонтон» вышел на шестое место Западной конференции НХЛ с 79 очками. «Юта» осталась на пятой строчке — в её активе 80 баллов. Матч между клубами имел принципиальное турнирное значение.

