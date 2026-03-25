Дубль Коннора Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Юту»
Поделиться
В ночь с 24 на 25 марта на льду «Дельта-центра» в Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Юта Маммот» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 04:30 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Керфут (Дурзи, Коул) – 11:12 1:1 Рословик (Уолман, Ньюджент-Хопкинс) – 14:27 1:2 Савуа (Бушар, Хенрик) – 31:24 (sh) 2:2 Круз (Карконе, Уигар) – 31:59 (pp) 2:3 Макдэвид (Экхольм, Бушар) – 32:07 2:4 Рословик (Хайман, Бушар) – 35:04 2:5 Макдэвид – 59:52
В составе хозяев сегодня забивали Александр Керфут и Лоусон Круз. У «Эдмонтона» дублем отметился канадский форвард Коннор Макдэвид (одна из шайб заброшена в пустые ворота), ещё один дубль на счету Джека Рословика и гол у Мэтта Савуа.
«Эдмонтон» вышел на шестое место Западной конференции НХЛ с 79 очками. «Юта» осталась на пятой строчке — в её активе 80 баллов. Матч между клубами имел принципиальное турнирное значение.
Комментарии
- 25 марта 2026
-
07:30
-
07:28
-
07:07
-
07:00
-
06:46
-
06:28
-
06:25
-
06:17
-
06:03
-
05:47
-
05:29
-
05:01
-
04:59
-
04:51
-
04:51
-
04:45
-
04:43
-
04:37
-
04:36
-
03:16
-
03:04
-
01:34
- 24 марта 2026
-
23:55
-
23:50
-
23:46
-
23:29
-
23:17
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
22:53
-
22:28
-
22:03
-
22:01
-
21:17