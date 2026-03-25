Дубль Коннора Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Юту»

В ночь с 24 на 25 марта на льду «Дельта-центра» в Солт-Лейк-Сити (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Юта Маммот» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

В составе хозяев сегодня забивали Александр Керфут и Лоусон Круз. У «Эдмонтона» дублем отметился канадский форвард Коннор Макдэвид (одна из шайб заброшена в пустые ворота), ещё один дубль на счету Джека Рословика и гол у Мэтта Савуа.

«Эдмонтон» вышел на шестое место Западной конференции НХЛ с 79 очками. «Юта» осталась на пятой строчке — в её активе 80 баллов. Матч между клубами имел принципиальное турнирное значение.