Буллит Панарина не спас «Лос-Анджелес» от проигрыша «Калгари», у Гридина ассист
В ночь с 24 на 25 марта мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Байфилд (Армиа, Даути) – 02:35 1:1 Мяяття (Олофссон, Строум) – 34:50 1:2 Байфилд (Мур, Лаферрье) – 40:17 2:2 Парек (Коронато, Гридин) – 53:02 (pp) 3:2 Шарангович – 65:00
Российский нападающий «Калгари» Матвей Гридин отметился результативной передачей в основное время матча и не реализовал послематчевый буллит. Его белорусский одноклубник Егор Шарангович в своей послематчевой попытке забил — она стала для «Флэймз» победной. Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин также реализовал буллит, сравняв счёт по ходу серии.
