Буллит Панарина не спас «Лос-Анджелес» от проигрыша «Калгари», у Гридина ассист

В ночь с 24 на 25 марта мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Калгари Флэймз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу в серии буллитов со счётом 3:2 Б.

Российский нападающий «Калгари» Матвей Гридин отметился результативной передачей в основное время матча и не реализовал послематчевый буллит. Его белорусский одноклубник Егор Шарангович в своей послематчевой попытке забил — она стала для «Флэймз» победной. Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин также реализовал буллит, сравняв счёт по ходу серии.