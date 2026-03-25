Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ после матчей Кучерова, Макдэвида и Маккиннона 25 марта

Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ на утро 25 марта немного изменилась.

Лидером остаётся Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 120 очков (40+80). В матче против «Миннесоты Уайлд» (6:3) российский форвард записал на свой счёт результативную передачу.

На втором месте Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — 118 очков (40+78). В игре против «Юты Мамонт» (5:2) канадец оформил дубль и сократил отставание от лидера до двух очков.

Третью строчку занимает Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — 115 очков (46+69). В матче против «Питтсбург Пингвинз» (6:2) он отметился заброшенной шайбой.

Таким образом, разница между первым и третьим местом в гонке бомбардиров составляет всего пять очков.

