25 марта главные новости спорта, футбол, теннис, хоккей, НХЛ

Кучеров набрал 120 очков в сезоне НХЛ, Синнер — в 1/4 финала «Мастерса». Главное к утру
Комментарии

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым из игроков покорил отметку в 120 очков в текущем сезоне НХЛ, итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами, звезда «Ливерпуля» Мохамед Салах объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Никита Кучеров набрал 120 очков в сезоне первым среди всех хоккеистов НХЛ.
  2. Янник Синнер переиграл Алекса Михельсена и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами.
  3. Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона.
  4. Ассисты Кучерова и Василевского помогли «Тампе» обыграть «Миннесоту», у Тарасенко гол+пас.
  5. «Ливерпуль» сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона.
  6. Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ после матчей Кучерова, Макдэвида и Маккиннона 25 марта.
  7. Никита Кучеров установил рекорд XXI века в НХЛ, обойдя двух легенд. Впереди — лишь Гретцки.
  8. «Питтсбург» без Малкина проиграл лидеру НХЛ «Колорадо», Чинахов забил, у Ничушкина — пас.
  9. «Вашингтон» проиграл «Сент-Луису». Александр Овечкин очков не набрал.
  10. Александр Зверев одолел Кентена Алиса и пробился в четвертьфинал «Мастерса» в Майами.
  11. Стали известны все участники 1/4 финала «Мастерса» в Майами.
  12. Кучеров установил достижение, не покорявшееся никому из действующих игроков в НХЛ.

Топ-события среды: старт ЧМ по фигурному катанию, ЦСКА — СКА в Кубке Гагарина и НБА
