Коннор Макдэвид набрал 1200 очков третьим по скорости в истории НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оформил дубль в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Ютой Маммот» (5:2), который завершился в ночь с 24 на 25 марта мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити. Благодаря этому форвард набрал в регулярных чемпионатах НХЛ 1200 (401+799) очков.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Коннор Макдэвид стал третьим самым быстрым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1200 очков — на это ему потребовалось 784 матча. Быстрее него этого показателя смогли добиться только Уэйн Гретцки (504 игры) и Марио Лемье (593 игры).

