Беккетт Сеннеке вернул себе лидерство в гонке новичков НХЛ, опередив Ивана Демидова

Нападающий «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке отметился результативной передачей в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:3), которая завершилась в ночь с 24 на 25 марта мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере. Благодаря этому Сеннеке набрал 55-е очко в текущем сезоне и вновь опередил делившего с ним лидерство в гонке новичков НХЛ российского форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова.

В активе Демидова по итогам сегодняшнего игрового дня 54 (15+39) очка в 70 матчах, у Сеннеке 55 (21+34) очков в 71 матче. На третьем месте с 52 (22+30) очками в 72 играх находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.