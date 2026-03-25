Беккетт Сеннеке вернул себе лидерство в гонке новичков НХЛ, опередив Ивана Демидова

Беккетт Сеннеке вернул себе лидерство в гонке новичков НХЛ, опередив Ивана Демидова
Нападающий «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке отметился результативной передачей в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:3), которая завершилась в ночь с 24 на 25 марта мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере. Благодаря этому Сеннеке набрал 55-е очко в текущем сезоне и вновь опередил делившего с ним лидерство в гонке новичков НХЛ российского форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Дебраск (Петтерссон, Гронек) – 05:45 (pp)     1:1 Киллорн (Карлсон, Сеннеке) – 25:26     1:2 Гранлунд (Карлссон, Карлсон) – 27:50     2:2 Бёзер (Гронек, Петтерссон) – 33:13 (pp)     2:3 Гранлунд (Крайдер, Карлсон) – 41:01 (pp)     3:3 О'Коннор (Кейн) – 42:22     3:4 Мактавиш (Лакомб, Киллорн) – 45:45     3:5 Терри (Крайдер, Карлссон) – 59:55    

В активе Демидова по итогам сегодняшнего игрового дня 54 (15+39) очка в 70 матчах, у Сеннеке 55 (21+34) очков в 71 матче. На третьем месте с 52 (22+30) очками в 72 играх находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.

