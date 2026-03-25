Результаты матчей НХЛ на 25 марта 2026 года

В ночь на 25 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 15 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Детройт Ред Уингз» – «Оттава Сенаторз» — 2:3;

«Монреаль Канадиенс» – «Каролина Харрикейнз» — 5:2;

«Питтсбург Пингвинз» – «Колорадо Эвеланш» — 2:6;

«Бостон Брюинз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:4;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Чикаго Блэкхоукс» — 3:4;

«Флорида Пантерз» – «Сиэтл Кракен» — 5:4 Б;

«Филадельфия Флайерз» – «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Миннесота Уайлд» — 6:3;

«Нэшвилл Предаторз» – «Сан-Хосе Шаркс» — 6:3;

«Сент-Луис Блюз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 3:0;

«Виннипег Джетс» – «Вегас Голден Найтс» — 4:1;

«Даллас Старз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 4:6;

«Калгари Флэймз» – «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2 Б.

«Юта Маммот» – «Эдмонтон Ойлерз» — 2:5;

«Ванкувер Кэнакс» – «Анахайм Дакс» — 3:5.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 96 очками после 71 матча возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» со 104 очками после 70 игр.