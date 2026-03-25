Задоров получил большой штраф за толчок Тавареса на борт, затем подрался с игроком «Лифс»
Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров получил большой пятиминутный штраф за толчок на борт нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Джона Тавареса. За одноклубника моментально вступился молодой форвард Истон Коуэн, который сбросил перчатки и накинулся на россиянина.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Линдхольм (Гики, Йокихарью) – 05:04 1:1 Нис – 27:27 (sh) 1:2 Доми (Таварес, Экман-Ларссон) – 38:08 (pp) 1:3 Нюландер (Таварес, Маккейб) – 43:00 2:3 Макэвой (Пастрняк, Заха) – 45:08 (pp) 2:4 Нис (Нюландер, Таварес) – 59:38 (pp)
После выхода Задорова со скамейки штрафников нападающий «Торонто» Дакота Джошуа вызвал россиянина на кулачный бой. Более габаритный Задоров доминировал в драке и завалил своего оппонента на лёд.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
«Бостон» проиграл важный матч в борьбе за плей-офф принципиальному сопернику со счётом 2:4.
Материалы по теме
