Задоров получил большой штраф за толчок Тавареса на борт, затем подрался с игроком «Лифс»

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров получил большой пятиминутный штраф за толчок на борт нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Джона Тавареса. За одноклубника моментально вступился молодой форвард Истон Коуэн, который сбросил перчатки и накинулся на россиянина.

После выхода Задорова со скамейки штрафников нападающий «Торонто» Дакота Джошуа вызвал россиянина на кулачный бой. Более габаритный Задоров доминировал в драке и завалил своего оппонента на лёд.

«Бостон» проиграл важный матч в борьбе за плей-офф принципиальному сопернику со счётом 2:4.