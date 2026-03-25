Видео 400-го гола Коннора Макдэвида в регулярных сезонах НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оформил дубль в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Ютой Маммот» (5:2), который завершился в ночь с 24 на 25 марта мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити. Первая из этих заброшенных шайб стала для Коннора 400-й в регулярных сезонах НХЛ за карьеру, всего по итогам встречи он набрал 1200 (401+799) очков.

На 33-й минуте матча при счёте 2:2 Макдэвид откликнулся на чужой синей линии на заброс Маттиаса Экхольма из своей зоны, укротил неудобно скачущую шайбу и отправил её под перекладину ворот соперника.