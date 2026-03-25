Видео 400-го гола Коннора Макдэвида в регулярных сезонах НХЛ

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оформил дубль в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 с «Ютой Маммот» (5:2), который завершился в ночь с 24 на 25 марта мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити. Первая из этих заброшенных шайб стала для Коннора 400-й в регулярных сезонах НХЛ за карьеру, всего по итогам встречи он набрал 1200 (401+799) очков.

25 марта 2026, среда. 04:30 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Керфут (Дурзи, Коул) – 11:12     1:1 Рословик (Уолман, Ньюджент-Хопкинс) – 14:27     1:2 Савуа (Бушар, Хенрик) – 31:24 (sh)     2:2 Круз (Карконе, Уигар) – 31:59 (pp)     2:3 Макдэвид (Экхольм, Бушар) – 32:07     2:4 Рословик (Хайман, Бушар) – 35:04     2:5 Макдэвид – 59:52    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 33-й минуте матча при счёте 2:2 Макдэвид откликнулся на чужой синей линии на заброс Маттиаса Экхольма из своей зоны, укротил неудобно скачущую шайбу и отправил её под перекладину ворот соперника.

