Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 25 марта 2026 года

Сегодня, 25 марта, пройдёт игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего запланированы четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей плей-офф КХЛ на 25 марта 2026 года (время московское):
17:00. «Автомобилист» – «Салават Юлаев»;
19:30. «Ак Барс» – «Трактор»;
19:30. ЦСКА – СКА;
19:30. «Северсталь» – «Торпедо».
Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:
Западная конференция:
«Локомотив» (1) — «Спартак» (8). Счёт в серии 1-0.
«Динамо» Минск (2) — «Динамо» Москва (7). Счёт в серии 1-0.
«Северсталь» (3) — «Торпедо» (6). Счёт в серии 0-1.
ЦСКА (4) — СКА (5). Счёт в серии 1-0.
Восточная конференция:
«Металлург» (1) — «Сибирь» (8). Счёт в серии 1-0.
«Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7). Счёт в серии 1-0.
«Ак Барс» (3) — «Трактор» (6). Счёт в серии 1-0.
«Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5). Счёт в серии 1-0.
Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.