Сегодня, 25 марта, пройдут три матча плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
Расписание матчей плей-ин МХЛ на 25 марта 2026 года (время московское):
12:00. «Тайфун» — «Динамо СПб»;
19:00. «Крылья Советов» — «Динамо-Шинник»;
19:00. «Академия СКА» — «Академия Михайлова».
Серии плей-ин Западной конференции
Серии плей-ин Восточной конференции
«Сибирские Снайперы» — «Мамонты Югры»
Тольятти. «Ладья» — «Чайка»
Ярославль. «Локо-76» — «Белые Медведи»
Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.