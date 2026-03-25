Расписание матчей плей-ин МХЛ на 25 марта 2026 года

Сегодня, 25 марта, пройдут три матча плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

Расписание матчей плей-ин МХЛ на 25 марта 2026 года (время московское):

12:00. «Тайфун» — «Динамо СПб»;

19:00. «Крылья Советов» — «Динамо-Шинник»;

19:00. «Академия СКА» — «Академия Михайлова».

Серии плей-ин Западной конференции

«Тайфун» — «Динамо СПб»

«Крылья Советов» — «Динамо-Шинник»

«Академия СКА» — «Академия Михайлова»

Серии плей-ин Восточной конференции

«Сибирские Снайперы» — «Мамонты Югры»

Тольятти. «Ладья» — «Чайка»

Ярославль. «Локо-76» — «Белые Медведи»

Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.