«Мне ужасно жаль, что так получилось». Гудас высказался о своём ударе в колено Мэттьюса

Защитник «Анахайм Дакс» Радко Гудас высказался о своём силовом приёме на нападающем «Торонто Мэйпл Лифс» Остоне Мэттьюсе. Американский игрок получил травму колена и выбыл до конца сезона, а чешский защитник отбыл пятиматчевую дисквалификацию.

«Мне очень не нравится, как всё закончилось. Этот момент контакта мне совсем не нравится. Я никогда не хочу никого травмировать на льду. Это была упорная игра. Я никогда не хочу выходить на лёд и травмировать кого-либо. Мне ужасно жаль, что так получилось. Я просто рискнул, и, к сожалению, это был неудачный момент контакта.

Я должен извлечь урок и стать лучше как хоккеист. Это очень печальный опыт. Я также связался с ним. Мы поговорили. Я никогда не хочу, чтобы кто-то пострадал, поэтому мне ужасно жаль», — цитирует Гудаса пресс-служба клуба.