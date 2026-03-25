Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мне ужасно жаль, что так получилось». Гудас высказался о своём ударе в колено Мэттьюса

Комментарии

Защитник «Анахайм Дакс» Радко Гудас высказался о своём силовом приёме на нападающем «Торонто Мэйпл Лифс» Остоне Мэттьюсе. Американский игрок получил травму колена и выбыл до конца сезона, а чешский защитник отбыл пятиматчевую дисквалификацию.

«Мне очень не нравится, как всё закончилось. Этот момент контакта мне совсем не нравится. Я никогда не хочу никого травмировать на льду. Это была упорная игра. Я никогда не хочу выходить на лёд и травмировать кого-либо. Мне ужасно жаль, что так получилось. Я просто рискнул, и, к сожалению, это был неудачный момент контакта.

Я должен извлечь урок и стать лучше как хоккеист. Это очень печальный опыт. Я также связался с ним. Мы поговорили. Я никогда не хочу, чтобы кто-то пострадал, поэтому мне ужасно жаль», — цитирует Гудаса пресс-служба клуба.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android