Шефер установил рекорд НХЛ среди игроков до 20 лет по игровому времени в одном матче

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер установил рекорд НХЛ, проведя на льду больше всего времени в одном матче среди тинейджеров в истории лиги. 18-летний игрок обороны провёл на льду 31 минуту и 59 секунд в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4).
По ходу матча «Айлендерс» потеряли из-за травмы защитника Тони Деанджело, из-за чего Шефер вынужден был выходить на площадку чаще. Также «островитяне» проигрывали с разницей в три шайбы и пытались сравнять счёт до самых последних секунд матча.
В результате Шефер провёл на льду более половины игры, включая 26.46 в равных составах, 1.39 в большинстве и 1.19 в меньшинстве. Игрок обороны в среднем проводил на льду 1.06 за смену.
В дебютном сезоне НХЛ Шефер забил 22 гола и отдал 30 передач, набрав в общей сложности 52 очка в 72 играх.
- 25 марта 2026
