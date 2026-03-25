Шефер установил рекорд НХЛ среди игроков до 20 лет по игровому времени в одном матче

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер установил рекорд НХЛ, проведя на льду больше всего времени в одном матче среди тинейджеров в истории лиги. 18-летний игрок обороны провёл на льду 31 минуту и 59 секунд в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2026, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ли (Шефер, Хорват) – 00:49     1:1 Лардис (Назар, Бертуцци) – 12:46     1:2 Михеев (Frondell) – 18:06     1:3 Бертуцци (Власик, Лардис) – 19:31     1:4 Назар (Лардис) – 26:02     2:4 Хольмстрём (Мейфилд) – 48:45     3:4 Ритчи (Суси, Барзал) – 56:37    

По ходу матча «Айлендерс» потеряли из-за травмы защитника Тони Деанджело, из-за чего Шефер вынужден был выходить на площадку чаще. Также «островитяне» проигрывали с разницей в три шайбы и пытались сравнять счёт до самых последних секунд матча.

В результате Шефер провёл на льду более половины игры, включая 26.46 в равных составах, 1.39 в большинстве и 1.19 в меньшинстве. Игрок обороны в среднем проводил на льду 1.06 за смену.

В дебютном сезоне НХЛ Шефер забил 22 гола и отдал 30 передач, набрав в общей сложности 52 очка в 72 играх.

Материалы по теме
Мэттью Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ, забросившим 20 шайб за регулярку
