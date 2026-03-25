Андрей Назаров высказался о судействе в стартовых играх плей-офф КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров отметил уровень судейства в первых матчах розыгрыша Кубка Гагарина — 2026.

«Старт плей-офф КХЛ порадовал интересными матчами. Отдельно хочу отметить качество показа и картинку по федеральному спортивному ТВ. Появилось много ярких повторов, камер, хоккей можно увидеть с разных ракурсов. Важно и то, что на высоком уровне находится судейство. Нет бесконечных просмотров эпизодов, не замедляется темп игры, стало меньше постоянных споров и недовольств. Хочется обойтись без судейских скандалов и дальше.

Конечно, большую роль в итоговом успехе команд играют вратари, фактор их надёжности является одним из ключевых. И, разумеется, отдельно стоит отметить самоотверженность и самопожертвование игроков. Каждый заблокированный бросок может стать решающим и гарантировать успех не только в отдельно взятой встрече, но и во всей серии. Никаких случайностей в розыгрыше Кубка Гагарина не бывает», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.