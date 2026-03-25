Ветеран «Ак Барса» Чупин поделился впечатлениями от матча легенд Казани и Челябинска

Многократный чемпион России Алексей Чупин рассказал о своих эмоциях от матча легенд «Ак Барса» и «Трактора».

«Шикарный вечер у нас получился, вечер ветеранского хоккея, эмоции только положительные. Я бы никогда не подумал, что на нас придёт столько болельщиков, все болели, переживали, это мотивирует. Всё, что могли сегодня, мы показали. У нашей команды большой потенциал. Будем играть, наигрываться. Будут ещё хорошие матчи.

Регулярно играю, выхожу на лёд два-три раза в неделю, мы тренируемся. Я не из тех, кто убрал форму куда-то далеко и забыл про неё. Хорошая идея устраивать ветеранские матчи, или даже турниры, если будет интерес профессиональных клубов, зрителей, проект состоится. Жизнь покажет.

За «Ак Барсом» слежу, но скорее фоном, за счётом. Вживую на матчи не хожу», – передаёт слова Чупина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

