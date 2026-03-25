Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-игрок «Ак Барса» Глухов оценил шансы команды выиграть Кубок Гагарина

Комментарии

Бывший нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов высказался об участии в матче легенд Казани и Челябинска и заявил, что текущий розыгрыш Кубка Гагарина является непредсказуемым.

«Очень приятные эмоции, играть с такими великими людьми, как Чупин, Кудерметов, Голубев, Столбун – мы росли на их играх, смотрели, следили. А теперь в одной команде с ними, это большая честь. Если честно, никто не ожидал, что придёт столько людей. Приятно увидеть атмосферу эту. Мы когда увидели – были в шоке.

За «Ак Барсом» слежу, переживаю. Болеем всей семьёй. Тяжёлый соперник, первый матч был непростой, но это всего лишь один матч и всё самое интересное ещё впереди. Будем надеяться, что пройдут в следующий раунд. У каждой команды есть шанс выиграть Кубок, тем более сейчас все команды подравнялись, тут непредсказуемый хоккей.

Раньше всё равно были уверенные серии, когда точно понимал, кто пройдёт. Сейчас всё настолько непредсказуемо, поэтому тем и интереснее. Будем болеть за наших», – передаёт слова Глухова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Ак Барс» вылетит в первом раунде? «Трактор» опасен даже без обороны и основного вратаря
«Ак Барс» вылетит в первом раунде? «Трактор» опасен даже без обороны и основного вратаря
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android