Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов рассказал о планах создания ветеранской лиги среди клубов КХЛ.

«В такие моменты вспоминаешь, как ещё сам совсем недавно выходил на лёд, как трибуны гнали вперёд. Скажу честно, никто не ожидал, что придёт столько зрителей. Они подарили нам эмоции прошлого. С первых шагов на льду переносился в чемпионские сезоны, когда арена гнала нас вперёд.

Будем смотреть, на самом деле, мыслей много. Может быть, даже получится создать ветеранский турнир среди клубов КХЛ. Пошагово будем действовать. Хотели провести турнир между трёхкратными чемпионами — «Металлургом», ЦСКА и «Ак Барсом», потом решили проводить ветеранские матчи между командами, которые играют друг с другом в плей-офф.

Проба пера была успешной, спасибо челябинцам, что приехали, поддержали нашу идею. Обсуждали там с вице-мэром города, президентом клуба, они сразу заинтересовались. Дальше будет игра основной команды – наша игра, основной команды – наша игра. Практически тем же составом, возможно, Челябинск усилится. Получили обратную связь, все готовы развивать этот проект, и наш клуб заинтересован», – передаёт слова Зарипова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.